Cuore e prevenzione | mai abbassare la guardia

Ieri presso il Medical Center del Dott. Mario Mauriello di Mugnano , all’interno del centro commerciale di Mugnano , ex Auchan, si è tenuta una ... (teleclubitalia)

La salute del cuore e la Prevenzione di Infarti miocardici acuti (definiti Stemi) stanno per ricevere un enorme aiuto dall’Intelligenza Artificiale ... (iodonna)

Ostia , 7 dicembre 2023 – Ha preso il largo il progetto “Una vela per il cuore” , la campagna di screening del cuore unica promossa da Cardioteam ... (ilfaroonline)

Dall’ospedale per il Covid alla prevenzione del tumore al seno - Licini : “Il cuore grande dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà”

Bergamo. Può una passione per il tennis generare, come la turbina di una centrale, solidarietà? Forse per la fisica è difficile dimostrare la ... (bergamonews)