Cuccarini | «Dopo 40 anni di carriera sono un classico | a Sanremo niente monologo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Conduttrice, cantante, ballerina, Lorellasarà tra le co-conduttrici del Festival di2024. A Il Messaggero ha parlato del suo ritorno all’Ariston: «Cisorprese nella vita, come la chiamata di Amadeus all’ora di cena. Avevo il telefono in un’altra stanza, ho richiamato alle 22:30, ma lui dormiva. Poi ci siamo risentiti la mattinaalle 7:30. Ero incredula: all’Ariston magari si coinvolgono personaggi nuovi, che facciano parlare di sé». La “più amata dagli italiani”, non solo per lo spot: «Ma io a quello slogan non ho mai creduto. Amata sì, il “più” mi fa paura.40diun. Per evitare montagne russe, ho scelto di puntare non solo sul lavoro». Ha mai avuto la sensazione di essere ...