Crollo in una miniera d’oro in Mali | più di 70 morti

(Di giovedì 25 gennaio 2024) In una tragedia che ha scosso iloccidentale, oltre 70 persone hanno perso la vita a causa deldi un tunnel in un sito di estrazione dell’oro. L’incidente, avvenuto una settimana fa, è venuto alla luce solo di recente. Secondo Oumar Sidibé, leader di un gruppo di minatori, e un consigliere locale, ilsi è verificato mentre più di 200 minatori lavoravano all’interno del tunnel. Dopo intense ricerche, 73 corpi sono stati recuperati, segnalando una delle peggiori tragedie minerarie della regione. Il, uno dei maggiori produttoridell’Africa e tra i Paesi più poveri del mondo, è spesso teatro di incidenti in. Questi siti, dove l’estrazione artigianale è comune, sono scarsamente regolamentati e pericolosi. L’incidente evidenzia la continua lotta delle ...

Ci sono voluti sei anni per arrivare alla sentenza del tribunale per la morte di Raffaele Pagano, l’ operaio schiacciato il 6 novembre 2017 dal ... (ilcorrieredellacitta)

AGI - Una voragine che si apre nel pavimento e inghiotte diverse persone. E' di decine di feriti , di cui 5 gravi (ma non in pericolo di vita), il ... (agi)

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della tenenza di Cercola sono intervenuti poco fa in via Don Minzoni 46 per il Crollo del lastrico ... (anteprima24)

In Mali più di 70 persone sono morte nel crollo di una miniera d'oro nel distretto di Kangaba. Intanto proseguono le ricerche dei dispersi, nel timore che il bilancio possa aggravarsi.È infatti stato fatto crollare il prezzo del foldable Samsung Galaxy Z Flip4 ... che rimarrà attiva fino al 31 gennaio 2024. C'è anche una certa possibilità di scelta in termini di colorazioni, dato ...Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, è in scacco a causa di una borsa. Una borsa Dior che sfoggia (non più orgogliosamente) Kim Keon Hee, l’elegantissima first lady. Si tratta di un ...