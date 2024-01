Critiche a Beatrice Venezi | la sua replica | “Solo perché sono di destra”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 25 gennaio 2024) A giudicarla gli orchestrali della Sinfonia di Palermo Nei giorni scorsi, gli orchestrali della Sinfonica di Palermo non hanno avuto belle parole per. Non, al termine del doppio concerto non l’hanno omaggiata. Il flautista Claudio Sardisco ha detto: «Se nessuno di noi si è mosso èla direttrice d’orchestra hacomplicato il nostro lavoro: sarebbe stato più facile suonare senza di lei. La scena se l’è presa lei, ma il lavoro “sporco” lo abbiamo fatto noi orchestrali». Non si fa attendere ladidalle pagine de Il Giornale. «stata la prima donna a dirigere in Armenia, in Georgia, in Azerbajan. Ho condotto oltre 200 concerti e più di 70 recite d’opera. Ma se non sei dalla parte ...