Cristina Marino racconta il primo incontro con Luca Argentero

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ospite del podcast di Diletta Leotta, moglie die mamma di due figli, è la 9ª ospite di Mamma Dilettante 2, il podcast e vodcast è disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. «Ho conosciuto il mio “Arge” sotto una palma. Eravamo a Santo Domingo per girare un film. Alle 12.00 mi hanno avvisato che non avrei potuto prendere il volo programmato per le 18.00. La stessa sera sarebbe arrivato. Se il volo non fosse stato posticipato non ci saremmo neanche mai incontrati. Siamo finiti a cena insieme. Non è successo niente quella sera anche se mi sono data delle grandi pacche sulla spalla. Ma è scattata una miccia, c’è stato un colpo di fulmine. Lui da maschio alfa qual è mi ha subito corteggiata. Il giorno dopo sono comunque ripartita, nonostante ...