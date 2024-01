Cristiano Iovino smentisce Ilary Blasi | “Tra di noi non c’è stato solo un caffè | ma un rapporto intimo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024) A ribaltare la versione dellain Unica è proprio, l’uomo, che ha deciso di dire la sua sulla vicenda, senza risparmiare qualche dettaglio. «Io eabbiamo avuto una frequentazione intima», ha dettoa Il Messaggero, sottolineando che sulle prime avrebbe voluto rimanerne fuori ma che poi non ha potuto evitare un coinvolgimento perché «indicato come testimone principale nella causa di separazione in corso».ha raccontato di conoscere lada qualche anno. «Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020, attraverso i social, in seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona e ...