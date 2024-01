Cristiano Iovino smentisce Ilary Blasi | “Avevamo una frequentazione intima”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nuovi retroscena emergono sulla fine del matrimonio trae Francesco Totti, in particolare sull’episodio del ragazzo del caffè. Come ricordiamo, la conduttrice ha fatto sapere la sua versione dei fatti in occasione del documentario Unica e qui ha parlato di alcuni messaggi innocenti con un ragazzo misterioso. Quest’ultimo si è rivelato essere, un personal trainer di fatto la causa della fine della storia tra i due. Laha sempre minimizzato l’accaduto con il ragazzo, ma a smentirla ci ha pensato proprio il personal trainer.rompe il silenzio Secondo la versione di Francesco Totti, ripresa più volte dalle testate giornalistiche,...

Il celebre ragazzo del caffè Cristiano Iovino rivela le sue verità sul rapporto con Ilary Blasi : come sono andate le cose Come sono andate realmente ... (gossipitalia.news)

Tanto tuonò che piovve. Si era sentito parlare di lui in lungo e in largo, ma non aveva mai voluto commentare. Adesso, la reazione inaspettata. Si ... (ilfattoquotidiano)

Il presunto amante ha parlato per la prima volta: in una lunga intervista al Messaggero, il personal trainer ha fatto alcune clamorose rivelazioni ...Il presunto amante ha parlato per la prima volta: in una lunga intervista al Messaggero, il personal trainer ha fatto alcune clamorose rivelazioni ...La conduttrice viene smentita dal ‘ragazzo del caffè’ di Unica Ilary Blasi incastrata da Cristiano Iovino. Il celebre ragazzo del ...