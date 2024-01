Cristiano Iovino “smaschera” Ilary Blasy | “Solo un caffè? Macchè! Tra noi c’è stata una frequentazione intima”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pubblicato il 25 Gennaio, 2024Blasi è al centro del gossip mondano dopo l’uscita della docu-serie “Unica” in cui racconta la fine della relazione con Totti e l’annuncio del lancio del libro “Che stupida”, dove dovrebbe fare altre rivelazioni “bomba”. Intanto però, l'”uomo del” tirato in ballo anche se indirettamente dalla showgirl romana, ha raccontato la sua verità in un’intervista a Il Messaggero, smentendo in gran parte la stessa Blasi. “Ci siamo conosciuti così”Blasi nella docu-serie ha spiegato di aver presouncone di non essere andata oltre, ma la versione del personal trainer è diversa. “Io eBlasi abbiamo avuto una ...