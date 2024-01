Cristian Totti lascia il Frosinone e va a giocare in Spagna

(Di giovedì 25 gennaio 2024) (Adnkronos) – Dopo aver trascorso la prima parte della stagione con la Primavera delva ainin prestito fino a giugno. Il 18enne figlio della leggenda della Roma, Francesco, si trasferisce al Rayo Vallecano, come mostrato nelle storie su Instagram anche dal papà, presente al centro sportivo della terza squadra di Madrid per seguire il primo allenamento del figlio. L'articolo proviene da Italia Sera.

