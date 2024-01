Crisi di Giunta nel Comune a Rovigo | il Pd non appoggia più il sindaco Gaffeo

Il presidente di Confapi Cuneo, Massimo Maren­go, eletto alla fine dello scorso anno dal Consiglio direttivo dell’associazione da­toriale che rappresenta le piccole e medie industrie della provincia c ...ROVIGO - Si apre la crisi di Giunta al Comune di Rovigo. Il Pd ha annunciato «con disappunto e critica» - dice una nota del direttivo provinciale - che non darà più l'appoggio alla maggioranza del ...La crisi del potere d'acquisto, ha detto, è globale e non solo egiziana, e il governo sta facendo il possibile per arginare i fattori scatenanti gli aumenti dei prezzi e al tempo stesso attivare ...