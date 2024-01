Crepet | “A scuola si tolgono i voti | abbiamo messo la gommapiuma su tutti gli spigoli | creato un mondo senza cerotti”

Vittorio Pettinato , 27 anni, con oltre 200 mila follower su Instagram, ha trasformato la passione per l' imita zione in una carriera artistica di ... (orizzontescuola)

"Stiamo attenti a non archiviarla come una ragazzata, solo perché non ci sono state conseguenze. Fatti del genere raccontano di uno smarrimento ... (orizzontescuola)

Lo psicologo Raffaele Morelli ha risposto ad alcune domande, ai microfoni de Il Corriere della Sera, in merito ai giovani e all’educazione. Ecco le sue parole. Suicidi giovanili, una vera e propria em ...delineando quello che in molti hanno definito «il metodo Crepet». Un lungo viaggio, che pone al centro il bisogno di ripensare la genitorialità, la scuola, il rapporto tra le generazioni, il futuro.Grazie per avermi fatto riscoprire me stesso Caro direttore sono uscito dalla scuola superiore con 68/100 (più che un ... una passione salvifica (alla Crepet). Poi ho conosciuto il ...