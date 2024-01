Cremona | più sostegno al bimbo | la famiglia vince la battaglia

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 – La buona notizia è che, alla fine, tutto si è risolto per il meglio e le richieste dellahanno trovato accoglimento. Resta l’amara constatazione che per aumentare le ore sia dell’insegnante disia del servizio di assistenza per l’autonomia personale (Saap) per un minore, c’è voluto il ricorso al Tar di Brescia. Ieri, nella sede di via Zima, si è tenuta l’udienza in cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché alla fine sono state aumentate le ore a supporto dell’alunno della scuola dell’infanzia. Laresidente nel Cremonese ha contestato il verbale del Glo, Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione – l’organo collegiale che procede a stesura e approvazione del Piano educativo individualizzato per gli alunni con disabilità certificata ...