Se Volodymyr Zelensky si riferisce a "una inchiesta internazonale sulle azioni criminali del regime di Kiev, sicuramente ce n'è bisogno". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ...Il punto militare 621 | L’Ucraina, attraverso la propria intelligence, ha studiato villaggi, strade, punti deboli. Commandos si sono infiltrati raccogliendo informazioni oppure reclutando spie, elemen ...Un team di inchiesta si è recato sul posto per stabilire le cause ... Non posso dire altro perché le informazioni sono ancora fresche“, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in merito ...