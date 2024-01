Covid Italia | ricoveri ancora giù | gli ultimi dati

(Di giovedì 25 gennaio 2024) (Adnkronos) –in discesa del 35% nell’ultima settimana" in. E' quanto rileva il monitoraggio della Fiaso, la Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere, grazie alla sua rete sentinella che "disegna una curva deiormai in picchiata nelle ultime sei settimane". "Questa volta il dato più evidente è il -43% che arriva

Fiaso: "-37% nell'ultima settimana, è il calo maggiore da 5 settimane, -23% in terapia intensiva e -75% tra i bimbi" crollo dei ricoveri Covid in ... (sbircialanotizia)

Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute) - Continuano a migliorare i dati di sorveglianza Covid in Italia . "L’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui ... (ilgiornaleditalia)

I dati del ministero della Salute dall'11 al 17 gennaio Continuano a scendere i numeri di Covid in Italia . Nella settimana dall'11 al 17 gennaio si ... (sbircialanotizia)

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “La Spagna ama moltissimo l? Italia . Per loro, noi siamo il primo Paese per vocazione turistica. Tant?è vero che nei ... (calcioweb.eu)

Fiaso: calo del 35% nell'ultima settimana. Curva in picchiata nelle ultime 6 settimane ricoveri Covid " ancora in discesa del 35% nell’ultima ... (sbircialanotizia)

Ricoveri Covid ancora in discesa del 35% nell’ultima settimana ... e dai reparti di pediatria degli ospedali sentinella monitorati dalla Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere. Non ...La campagna media #ExploreFrance, che abbiamo lanciato lo scorso anno, in Italia ha raggiunto i 7 milioni di visualizzazioni e proseguirà con una campagna di conversione dal prossimo mese di marzo, ...Anche l’Italia è pronta a competere con gli eldoradi dell’IA statunitense e cinese: entro l’estate 2024 farà il suo debutto “Modello Italia”, frutto di una collaborazione tra iGenius e Cineca Presto, ...