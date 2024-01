Così in Tenaris l’intelligenza artificiale ha portato al top le performance e azzerato gli imprevisti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dalmine. Parlare di intelligenzanel 2002 era quasi da visionari. Eppure un processo di raccolta del dato iniziato ormai 22 anni fa, in modo soltanto più analogico rispetto a quanto avviene attualmente, si è rivelato fondamentale per riuscire a garantire oggiin termini di produzione, qualità e sicurezza che permettono adi mantenere ben salda la leadership globale tra i produttori e fornitori di tubi e servizi per l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas. Una quantità impressionante di numeri riguardo i processi aziendali, sintomo di una visione e programmazione a lungo termine che ha sempre messo la misurazione prima dell’azione, che i dipartimenti di automazione e IT danno “in pasto” a Vincenzo Manzoni, direttore Data Science aziendale che guida un team cresciuto rapidamente dal 2017 e che ...