“Così è troppo | stop” Grande Fratello | Beatrice si mette pure contro Signorini E il pubblico è con lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Alc’è un nuovo argomento questa settimana: lo straLuzzi e Perla Vatiero. Anche chi si è perso la puntata di martedì scorso si sarà accorto che ora la casa è spaccata in due. Già dalla notte successiva alla diretta, infatti, il faccia a faccia tra le due “regine del programma”, come le ha definite Alfonso, ha dominato ogni conversazione. E ovviamente c’è chi ha preso le parti dell’una e dell’altra. Le dirette interessate continuano a lanciarsi frecciatine a distanza, in attesa della nuova puntata che sicuramente le rivedrà una di fronte all’altra.ha già chiesto a chiare lettere un televoto flash “con la regina del trash” (l’ha anche chiamata “Rosa Ricci”, citando la serie tv Mare fuori, ndr) per vedere come continuerà questo ...