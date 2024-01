Cos’è l’IA generativa e perché gioverà alle aziende? Alcuni esempi pratici

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 25 gennaio 2024) In questi ultimi tempi, i progressi degli studi sull’intelligenza artificiale sono sotto gli occhi di tutti. Basta faretest con ChatGPT per averne un riscontro pratico e capire che l’evoluzione tecnologica è destinata a cambiare profondamente la società e il mondo del lavoro nel suo complesso. In ambito aziendale, oggigiorno, la nuova frontiera è rappresentata dalla cd. intelligenza artificialee dsue potenzialità: lo sanno bene coloro che hanno redatto lo studio Boston Consulting Group presentato al World Economic Forum di Davos, che infatti presenta un’articolata panoramica sull’utilizzo del. Ma chein sintesi l’intelligenza artificiale? Eè ritenuta determinante per lo sviluppo di non poche ...