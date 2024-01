Cos' è l' antintrusione intelligente

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Un antifurto smart è un impianto di sicurezza che può essere collegato alla rete Wi-Fi, per monitorare l’abitazione a distanza. L’allarme nella domotica residenziale è un elemento essenziale della casa, per migliorare la sicurezza dell’immobile e proteggerlo dai tentativi di intrusione. Tra le novità 2024, la centrale radio Gaya di Pess Technologies, facilmente adattabile in qualsiasi ambiente, quasi un oggetto d’arredo. Si fonda su una tecnologia evoluta, con la gestione in tempo reale via app, da smartphone, tablet. Non necessita di cavo seriale per la configurazione, poiché integra Bluetooth e Wi-Fi, oltre all’opzione ethernet. Supporta 80 dispositivi Flyk e fino a 240 ingressi, possiede 2 ingressi filari in centrale e 4 uscite con un relè a doppio scambio, che supporta le sirene filari da esterno e interno. Consente la creazione di 32 scenari e supporta ...