Cosa prevede la Legge Ferragni sulla beneficenza

Leggi su europa.today

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Cinque articoli per mettere mano a un vuoto normativo e soprattutto per evitare che possano ripetersi casi come quelli che hanno coinvolto l’influencer Chiara. Il Ddl, che molti hanno ribattezzato proprio "", è stato approvato stamane dal consiglio dei ministri...