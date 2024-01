Corteo pro-Palestina a Roma | le comunità ebraiche | “Non nella Giornata della Memoria”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Lechiedono di vietare ilpro-, previsto per ladi sabato 27 gennaio a. “Sarebbe una sconfitta per tutti” ha dichiarato il Presidenteebraica di, Victor Fadlum. I problemi potrebbero riguardare la sicurezza e l’ordine pubblico. Il timore infatti è che la manifestazione degeneri, sfociando in una L'articolo proviene da Il Difforme.

