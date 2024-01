Corteo pro-Palestina 27 gennaio | Piantedosi | Rimandato | collettivi studenteschi | A Roma si farà | c' è un genocidio a Gaza

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ilpro-del 27non s'ha da fare. Così ha deciso il ministro degli Interni Matteoche tramite una circolare ha confermato le voci di giornata. Nessuna manifestazione nel Giorno della Memoria per evitare scontri. Sono state anche potenziate le misure di sicurezza per

No alla manifestazione pro- Palestina in programma nella Capitale nel Giorno della Memoria, il 27 gennaio prossimo. È una dura presa di posizione ... (tpi)

Le comunità ebraiche chiedono di vietare il Corteo pro-Palestina , previsto per la Giornata di sabato 27 gennaio a Roma . “Sarebbe una sconfitta per ... (ildifforme)

Le comunità ebraiche chiedono di vietare il Corteo pro-Palestina , previsto per la Giornata di sabato 27 gennaio a Roma . “Sarebbe una sconfitta per ... (ildifforme)

Arriva la circolare della pubblica sicurezza: le manifestazioni di sostegno alla causa palestinese sono autorizzate ma non in concomitanza con il ... (secoloditalia)

"Ci sono valutazioni in corso" per il rinvio dei cortei pro-Palestina in programma sabato prossimo e che coincidono con il Giorno della Memoria. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ...Matteo Messina Denaro fu fermato 7 anni fa a un posto di blocco ma non fu riconosciuto. A... Roma OnLine 25-01-2024 18:18 CRONACA Medio Oriente, la circolare: cortei pro Palestina autorizzati, ma non ...Valutare lo spostamento ad altra data delle manifestazioni pro Palestina previste per il 27 gennaio, Giorno della memoria.