Cortei pro-Palestina il 27 gennaio | Piantedosi dispone il rinvio | «Ledono il valore del Giorno della memoria»

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Valutare lo spostamento ad altra data delle manifestazioni pro-previste per sabato 27. È l’indicazione data ai questori dal ministro dell’Interno Matteo, dopo le proteste dei giorni scorsi delle comunità ebraiche, che avevano denunciato lo «sfregio alla» diche ribaltano su Israele le accuse di genocidio per quanto sta avvenendo a Gaza proprio neldel ricordo di quello nazista ai danni degli ebrei. In una circolare, il DipartimentoPubblica sicurezza del Viminale «invita» i questori a considerare di spostare ad altrole manifestazioni previste per sabato, con particolare riferimento ai...

La decisione è stata presa per evitare possibili tensioni in concomitanza con la giornata internazionale che commemora le vittime dell'Olocausto.Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha inviato ai questori una circolare in cui chiede di rinviare ad altra data le manifestazioni a favore della Palestina previste per il 27 gennaio. In questo m ...Matteo Messina Denaro fu fermato 7 anni fa a un posto di blocco ma non fu riconosciuto. A... Roma OnLine 25-01-2024 18:18 CRONACA Medio Oriente, la circolare: cortei pro Palestina autorizzati, ma non ...