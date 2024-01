Corsa campestre Da applausi Sabbatini e Falasca Zamponi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Entra nel vivo anche la stagione dellacon la prima prova del Campionato assoluto e giovanile di società ad Ancona sul tracciato intorno allo stadio Italico Conti, valida anche come Trofeo regionale diper il progetto Runcard Young. Nella gara maschile di 10 km con il tempo di 31:51 si impone Andrea(Atl. Potenza Picena), secondo il compagno di club Luca Facchinetti in 32:01. Da sottolineare anche la buona prestazione di Leonardo Storani (Avis Macerata), al primo anno promesse, quarto con 32:50. Al femminile si aggiudica il successo nel cross di 8 km Ilaria(Avis Macerata, 29:24) per avere la meglio all’ultimo giro sulla jesina Simona Santini (Parma), seconda con il crono di 29:36. In chiave regionale, seconda posizione per la ...

Non solo meeting, ma entra nel vivo anche la stagione della corsa campestre. Via la corsa agli scudetti con la prima prova del Campionato assoluto e giovanile di società ad Ancona sul tracciato ...Domenica l'edizione n. 46 della corsa campestre in Trentino: al via la vincitrice del Campaccio Francine Niyomukunzi, in chiave azzurra Cesare Maestri trionfatore nel 2020 Torna il Cross ...