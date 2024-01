Corriere dello Sport – Vina rescinde con il Sassuolo e va in Brasile | lo aspetta il Flamengo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) 2024-01-24 23:00:48 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: Matiaslascia ufficialmente ile torna solo formalmente alla Roma, prima di trasferirsi in, dove lo attende il. Lo storico club del massimo campionato brasiliano, infatti, ha deciso di investire sul profilo di proprietà della società giallorossa. Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo., Matiasha rescisso: loilQuesta la nota ufficiale del club neroverde: “L’U.S.Calcio comunica di aver definito con l’A.S. Roma la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Matías Viña.” L’esterno difensivo, che in Italia non ha trovato particolare fortuna, ha ...

COSTA D’AVORIO - L’ultima giornata della fase a gironi ha espresso gli ultimi verdetti per quanto riguarda le squadre qualificate agli ottavi di finale. Grazie al sucesso del Marocco contro lo Zambia, ...Clamoroso in Bayern Monaco-Union Berlino. Intorno al 75esimo della partita, sull'1-0 per i bavaresi, è scoppiata una rissa tra Bjelica, l'allenatore della squadra della capitale tedesca, e Leroy Sanè.MONACO DI BAVIERA - Serviva vincere per scacciare via l’aria di crisi. Il Bayern Monaco batte 1-0 l’Union Berlino grazie al gol di Raphael Guerreiro al 46’. Annullata una rete a Kane al 57’ per ...