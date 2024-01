Corea del Sud | “Non mangiate gli stuzzicadenti fritti” Seul contro la nuova tendenza virale sui social

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “Nongli”: l’avvertimento arriva dal governo delladel Sud, che è dovuto intervenirela pratica del “mukbang” diventatasu TikTok, YouTube e Instagram. I video di persone che consumano, in particolare quelli biodegradabili a base di amido di mais o fecola di patate (contenenti però anche dolcificanti come il sorbitolo, additivi come l’allume e alcuni coloranti artificiali) hanno riscosso un grande successo nel Paese asiatico con milioni di visualizzazioni e migliaia di “Mi piace” e condivisioni. Nei filmati, molti utenti friggono glinell’olio e poi li mangiano conditi con il formaggio. “La loro sicurezza come alimento non è stata verificata”, ha ...