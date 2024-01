Coppia travolta | anziano gravissimo

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Grave incidente nel primo pomeriggio di ieri a Edolo: poco dopo le 14, in via Gennaro Sora, dove due pedoni sono stati travolti da un veicolo. La vittima più grave è un uomo di 83anni, ora ricoverato in condizioni critiche presso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, con un serio trauma cranico. La donna che lo accompagnava, più giovane di un solo anno, ha riportato anch’essa un trauma cranico e diverse lesioni agli arti, venendo trasportata in codice giallo al nosocomio di Esine. Resta da capire la dinamica dei fatti, al vaglio della polizia stradale. Incidente anche lungo la strada che da Martignago di Sulzano porta a Maspiano di sale Marasino, via Chiusolo, dove tre persone a bordo di una panda si sono ribaltate all’interno di un terreno agricolo. Un uomo di 93 anni ha riportato lesioni gravi, ma non tali da metterlo in pericolo di vita. È sttato portato in ospedale in eliambulanza.