Coppa | super San Marco Cala il tris e va in semifinale

(Di giovedì 25 gennaio 2024) SANAVENZA 3 LARCIANESE 0 SANAVENZA: Baldini, Lattanzi (28’ Della Pina), Orlandi, Conti, Cucurnia, Aliboni, Shqypi (65’ Franzoni), Dell’Amico, Donati (67’ Smecca), Pasciuti, Verona (79’ Doretti). A disp. Tognoni, Granai, Bellé, Pasquini, Cacciatori. All. Alessi. LARCIANESE: Pinochi, Porciani, Monti (69 Pini), Marianelli, Lo Russo, Fusco, Dinucci, Sarti (81’ Lebbaraa), Lenti (60’ Ndaye), Guarisa (71’ Errachid), Maccagnola (60’ Biagioni). A disp. Venturini, Sheta, Ferraro, Iannello. All. Cerasa. Arbitro: Giacomelli di Pisa. Marcatori: 13’ Dell’Amico, 33’ Shqypi, 71’ Verona. AVENZA – Una grande Sansi qualifica alladelladi Promozione. Gli avenzini passano al 13’ su lancio perfetto di Pasciuti per Dell’Amico che insacca di testa inserendosi da dietro. La ...

