Coppa Italia volley femminile 2024 | calendario Final Four | orari semifinali | tv | streaming

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Si è delineato il quadro delladelladi, che andrà in scena nel weekend del 17-18 febbraio a Trieste. Conegliano si presenta da detentrice del trofeo e da testa di serie numero 1 in virtù del primo posto in Serie A1 al termine del girone d’andata, le Campionesse d’hanno regolato Firenze e ora se la dovranno vedere con Chieri, che ha invece espugnato il campo di Novara. Le Pantere partiranno con i favori del pronostico per alzare al cielo il trofeo, ma attenzione anche a quello che succederà dall’altra parte del tabellone dove si preannuncia un’infuocata semie tra Milano e Scandicci: scontro diretto sontuoso tra le meneghine e le toscane, trascinate rispettivamente da Paola Egonu ...

All. Torrente Il Padova incassa la seconda sconfitta stagionale, perde al Porta Elisa contro la Lucchese 1-0 nella gara d'andata delle semifinali della Coppa Italia di C. Colpo prezioso per i padroni ...Il Rimini si aggiudica la sfida d'andata della semifinale di Coppa Italia Serie C contro il Catania. Mercoledì sera al Neri decide un gol di Lamesta nel primo tempo, partita molto frizzante con 3 pali ...La settimana che porta alla Final Four di Del Monte® Coppa Italia 2024, in programma da sabato a Bologna, si apre con un “rassicurante” successo casalingo per l’Itas Trentino maschile. Questa sera i ...