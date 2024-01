Coppa d’Africa | ottavi di finale | gli accoppiamenti

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 gennaio 2024), è terminata la fase a gironi con diverse sorprese: ecco glideglidiNovità, sorprese e tantissime emozioni in questa fase a gironi della. Diverse squadre forti sono state eliminate come l’Algeria e altre hanno trovato la qualificazione all’ultimo come i padroni di casa della Costa d’Avorio. Dopo la fase a gironi ecco tutti glideglididove spiccano due match su tutti: Nigeria-Camerun e Senegal-Costa d’Avorio, attenzione anche alle outsider Angola e Congo. Angola-NamibiaNigeria-CamerunGuinea Equatoriale-GuineaEgitto-CongoCapo Verde-MauritaniaSenegal-Costa d’AvorioMali-Burkina FasoMarocco-Sud Africa