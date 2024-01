Coppa d’Africa 2024 | Marocco agli ottavi da prima del girone Costa d’Avorio avanti

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ilbatte 1-0 lo Zambia e si qualificadi finale dicon lo status didelF. Al Congo basta un pareggio senza reti con la Tanzania per staccare il pass e a fare festa è anche lache si guadagna la qualificazione grazie al ripescaggio da migliore terza. Merito delche batte di misura lo Zambia, terza a due punti, pochi per sperare nella qualificazione. La squadra di Regragui continua a non incantare per qualità nel gioco e per continuità di rendimento. Ma con il minimo sforzo riesce a chiudere al primo posto dele si regala una buona dose di autostima. Al 37? è Ziyech a sbloccare il risultato contro lo ...