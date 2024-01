Coppa Africa | Tunisia fuori | Namibia dentro da terza Gli accoppiamenti degli ottavi

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Milano, 25 gennaio 2024 - Nelle ultime quattro partite della fase a gironi dellad'2024, dove sono scese in campo le otto squadre dei raggruppamenti E e F, la pressione e l'ansia del risultato e di quello che accadeva sugli altri campi ha giocato un ruolo chiave. Tre pareggi senza reti e una sola vittoria (quella del Marocco contro lo Zambia) con un solo gol segnato, questo lo score finale delle ultime quattro gare. Ripercorriamole e vediamo chi sono le squadre qualificate agli. Sudnon si fanno male, le Aquile di Cartagine chiudono ultime Dopo quello dell'Algeria c'è da annoverare un altro flop senza se e senza ma: quello della. Le Aquile di Cartagine dovevano vincere, e sperare, per proseguire il percorso e nonostante una buona partenza ...

Non è stata una giornata particolarmente spettacolare, quella di ieri in Coppa d'Africa. Ma i verdetti sono stati in alcuni casi davvero sorprendenti. Ricordiamo che si giocavano le ultime gare della ...La Coppa d'Africa si prepara a entrare nel vivo con gli ottavi di finale. Una manifestazione particolarmente impattante soprattutto sui top 5 campionati europei, puntualmente privati di tanti dei ...