Copa del Rey | l’Athletic Bilbao conquista la semifinale ai supplementari | Barcellona eliminato | Xavi rischia

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dopo il Real Madrid, anche ilsaluta ladel Rey. Èa vincere 4-2 aie are ladella coppa nazionale. Sfuma un altro obiettivo per, che adesso vede traballare la sua panchina. Stato d’animo diverso per Valverde che il prossimo 26 gennaio scoprirà l’avversaria nel penultimo atto.raggiunge Real Sociedad e Maiorca in, aspettando l’impegno tra Atletico Madrid e Siviglia in programma domani sera. Nel primo tempo ilparte malissimo. In trenta secondi c’è la prima sbavatura della difesa, che soffre una mischia in area e viene punita dal tiro sporco di Guruzeta. La reazione del Barca però è puntuale, con ...