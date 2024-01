Controversia sulle Scogliere a Cerrano | Wwf si Oppone al Terzo Lotto di Lavori

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Teramo - Il Wwf si pronuncia contro ildi, approvato dalla Regione, riguardante sei setti diemerse lunghe ciascuna 90 metri, situati a 100 metri dalla riva e a soli 200 metri dal confine nord dell'Area Marina Protetta (Amp) Torre del. Questa bocciatura segue quella già espressa dall'Amp, evidenziando una crescente preoccupazione nei confronti degli interventi previsti. Secondo il Wwf, gli interventi attuali affrontano gli effetti dell'erosione senza considerare le cause sottostanti, comportando una spesa consistente di fondi pubblici per risultati insoddisfacenti. In particolare, il progetto prevede un arretramento della linea di riva di 18 metri nel tratto a nord dell'AMP Torre del, con tentativi di mitigazione tramite ripascimenti annuali ...

L'Amp Torre del Cerrano ha già espresso un parere negativo sul progetto, sottolineando le lacune documentative e i potenziali impatti sulla Zona Speciale di Conservazione "Torre del Cerrano" della ...Pace fatta tra Oppo e Nokia, arrivati a un accordo per l’utilizzo delle tecnologie 5G con la possibilità di future collaborazioni nel settore degli smartphone ...Nuovi problemi legali per Hewlett-Packard: l'azienda in tribunale per affrontare una nuova controversia sull'inchiostro delle stampanti.