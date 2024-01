Controllo dei carabinieri in un alimentari di Campi Bisenzio | scatta la multa da 2 600 euro

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Firenze, 25 gennaio 2024 – Prodottipreparati privi della rintracciabilità prevista dalla normativa comunitaria e in violazione alla comunicazione inizio attività, la quale non contempla la preparazione e vendita di alimenti al dettaglio, 27 contenitori pronti per la vendita di prodotti ortofrutticoli privi di indicazioni obbligatorie. Violazioni riscontrate daidel nucleo forestale di Ceppeto in un negozio di generidi, sanzionato con 2.600di. Iforestali hanno sequestrato dieci recipienti contenenti vari tipi di preparaticome ragù di carne, paté di fegatini, paté di carciofi, fagioli preparati con sugo di pomodoro e aromi, verdure lesse, ceci ...