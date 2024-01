Controlli nel quartiere Vasto | identificate 89 persone

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024) , controllati 59 veicoli e contestate 9 violazioni del Codice della Strada Nella giornata di martedì, gli agenti del Commissariato-Arenaccia, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nele in particolare in via Gianturco e nelle piazze Cenni e Principe Umberto. Nel corso del servizio gli operatori hanno identificato 89, di cui 22 con precedenti di polizia, controllato 59 veicoli, di cui 2 sequestrati amministrativamente, e contestato 9 violazioni del Codice della Strada.