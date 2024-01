Contro la Lazio chance per Raspadori | poi Ngonge a partita in corso Sky

Punti decisivi per la zona Champions nella 22esima giornata di Serie A. Lo s contro diretto più caldo è Lazio-Napoli , in programma... (calciomercato)

Tre giorni ancora al calcio d’inizio della sfida tra Lazio e Napoli, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. I partenopei sono attesi all’Olimpico, l’appuntamento sul campo è alle 18, per una ...Questa mattina il Napoli è tornato ad allenarsi per preparare al meglio la sfida di domenica sera contro la Lazio. Questo il report dell’allenamento sulla squadra del tecnico toscano: “Il Napoli si è ...Roma, 25 gen. (LaPresse) - "Spero che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi non ci impedisca di manifestare sabato perché viviamo in un paese democratico ...