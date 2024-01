Contributi fino a 3000 euro per handicap grave e grave malattia 2023 | bando Inps scade il 29 febbraio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Sul sitoè stato pubblicato ildi concorsopera., per il conferimento dia sostegno dei soggetti in condizione dio affetti da patologiao rara durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'articolo .

Per gli italiani sarà più difficile andare in pensione anticipata nel 2024 . La manovra, approvata nella giornata del 29 dicembre al fotofinish e ... (today)

C’è poi un terzo requisito, di tipo economico, richiesto solo nel caso di coloro che hanno la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, ossia chi ha iniziato a versare contributi ...Assegni tagliati fino a 300 euro C’è l’esempio di un ex dipendente di Banca Monte di Parma. “O vado in pensione tra quattro anni con l’assegno tagliato di 200-300 euro al mese. Oppure lavoro altri ...Il beneficio massimo annuale per i nuclei familiari composti da una sola persona resta di 6mila euro (500 euro al mese), a cui va aggiunto un contributo per l'affitto che può arrivare fino a 3.360 ...