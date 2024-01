Contento che abbiano cantato in Aula Donzelli zittisce il Pd

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Non appena è stata approvata la riforma dell'autonomia differenziata, in segno di protesta il Pd ha iniziato a cantare a Montecitorio l'Inno di Mameli. Se n'è parlato durante la puntata di Tagadà in onda il 25 gennaio su La7. Ospite in studio è stato Giovanni, deputato di Fratelli d'Italia, che ha zittito le contestazioni della sinistra. "Sonoche il Partito democratico abbiaFratelli d'Italia - ha detto- Questa è una bella notizia che ci riempie tutti di gioia. La cancellazione delle Regioni era ai tempi del Movimento sociale. La riforma dell'autonomia tiene bene e serve all'Italia perché si controbilancia con il premierato e con una forza diversa e una vicinanza diversa tra lo Stato nazionale e i cittadini. Sono due riforme che integrate insieme, cambiano ...

Olindo Romano parla per la prima volta dopo la decisione della Corte d'Appello di Brescia di affrontare in aula l'istanza di revisione della sentenza ... (ilmessaggero)

Buona la prima per Lorenzo Musetti a Melbourne . Il toscano (n.25 del mondo) ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera negli Australian Open , ... (oasport)

"È giusto che il maschile sia stato messo un po' in crisi, come valori, come figura": intervista a Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi, protagonisti ... (movieplayer)

I ragazzi sono stati molti bravi, soprattutto Pinto che non era al 100% a causa di un dolore alla schiena. Il match non era semplice, quindi faccio i complimenti a tutti perché hanno giocato molto ..."Sono molto contento di essere qua e mi sto trovando bene. La squadra ha qualità, l'allenatore è molto forte e penso di poter imparare molto con lui. Ho già parlato con Allegri, che mi ha spiegato il ...Alistair MacDonald, AD di The Bend Motorsport Park, chiosa: "The Bend Motorsport Park è orgoglioso di essere il marchio principale della vettura #91 per la prossima stagione di Manthey EMA nel WEC, e ...