Conte pronto a tornare in panchina | Milan in pole | ADL prova nuovo tentativo

(Di giovedì 25 gennaio 2024)al ritorno ine in Serie A , ilsembrerebbe inposition per giugno L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

De Laurentiis cerca Conte per il Napoli : il presidente non molla, pronto a riprovarci . Ultime sul possibile ritorno di Antonio Conte in Serie ... (napolipiu)

Importanti notizie in arrivo per il futuro rossonero, la decisione sull'allenatore che prenderà il posto di Stefano Pioli.De Laurentiis cerca Conte per il Napoli: il presidente non molla, pronto a riprovarci. Ultime sul possibile ritorno di Antonio Conte in Serie A.Il difensore norvegese si avvicina sempre più al ritorno in Liguria: la sua cessione aiuterà il Napoli a pagare il centrale dell'Udinese.