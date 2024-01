Conte e Schlein smontano tutte le balle di Meloni al Parlamento

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ancora una volta Giorgiasi sottrae alla verità. Lo show, a cui ha dato vita ieri alla Camera nel corso del premier time, è stato minato nuovamente dalla mancanza di obiettività sui grandi temi della politica internazionale ed economica ed è stato l’occasione per consegnare al Paese un pacchetto ben confezionato di bugie. A incalzarla sono stati i leader dell’opposizione, da Giuseppedel M5S a Ellydel Pd, da Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana a Riccardo Magi di +Europa fino a Maria Elena Boschi di Italia viva. Particolarmente accesi come di consueto i toni usati dalla leader di Fratelli d’Italia con il numero uno dei 5S e la segretaria dem. Partiamo da qui. Per la premierle nuove regole Ue liberano 35 miliardi di euro per l’Italia. I 5S la sbugiardano numeri alla mano I Cinque Stelle ...

La leader dem all’assalto: "Lei è Palazzo Chigi per risolvere i problemi o no?". Il grillino: "È un Re Mida al contrario". Ma la segretaria si ... (ilgiornale)

Nel question time o premier time, Giorgia Meloni resta ferma nelle sue posizioni e non frena dure repliche a Conte e Schlein. Era tanto atteso il question time alla Camera per Giorgia Meloni e non ha ...Per la premier Meloni le nuove regole Ue liberano 35 miliardi di euro per l'Italia. I 5S la sbugiardano numeri alla mano.Schlein, forte della preferenza implicitamente accordatale ... Subito è scattata la rincorsa di Giuseppe Conte, che ha fatto sapere che ci sarebbe stato anche lui, in sede di replica dopo ...