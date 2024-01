Conte è l’uomo al centro del calciomercato Lo vogliono Napoli | Milan e Roma SportMediaset

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Antonioaldel mercato. Il suo nome è stato accostato più volte a grandi club come, che hanno bisogno di una nuova guida tecnica per il nuovo anno.: la trattativa con ilparla della trattativa del: “La trattativa con ilnon è un segreto per nessuno, tanto che il suo arrivo sulla panchina rossonera è quotato a 2,5. Pioli ha fatto tanto, tantissimo, in questi anni ma c’è il sentore che, come spesso capita, possa esserci una sorta di crisi di rigetto quando un allenatore rimane troppo tempo sulla stessa panchina. Facile pensare, quindi, che l’attuale tecnico sia destinato a fare le valigie. Ilsi ...