Consiglio Comunale di Napoli | ok al Dup e via libera alla mozione per il cessate il fuoco a Gaza

Pandemonio Pgt in Consiglio comunale, approvazione per il nuovo strumento urbanistico, ma da parte della sola maggioranza , e dopo una giornata, ... (ilgiorno)

Un video che aveva spinto il consiglio comunale ad approvare la cittadinanza onoraria a Russell Crowe. Il sindaco Marco Fioravanti aveva chiamato in causa gli studiosi Andrea Anselmi Maria Elma Grelli ...E oggi si torna in consiglio comunale con la formula del question time. Un banco di prova per tutti che arriva a 48 ore dalla gazzarra di lunedì scorso quando le opposizioni hanno abbandonato la sala ...Il nuovo regolamento sull’infanzia che questa amministrazione, per mano dell’assessore Tanti, sta per portare in consiglio comunale ci mette davanti, ancora una volta e senza mezzi termini, ...