Consigli Fantacalcio | 22ª giornata di Serie A | chi schierare e chi evitare

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Si torna in campo per la 22ªdel campionato diA e la corsa scudetto è sempre più scoppiettante. Il turno si apre con la sfida interessante tra Cagliari e Torino, due squadre alla ricerca di punti importanti per la classifica. Sabato ricco di emozioni con tre sfide: Atalanta-Udinese, Juventus-Empoli e Milan-Bologna. Nel lunch match della domenica lo scontro salvezza tra Lecce e Genoa, alle 15:00 Monza-Sassuolo e Verona-Frosinone. A chiudere i due big match della: Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter. Lunedì sera la trasferta della Roma contro la Salernitana., 22ªdiA PORTIERI: Chi: in campo Szczesny della Juventus. La difesa dei bianconeri è solida, l’attacco dell’Empoli non è così ...

Consigli fantacalcio - In vista della 22^ giornata di Serie A, questi cinque giocatori potrebbero far bene: sono da rilanciare al fantacalcio ...In porta da schierare il giovane Jungdal della Cremonese, davanti fiducia al tridente pesante Iemmello, Pohjanpalo, Man: i titolari da non perdere ...Forse, chissà, a prescindere dal calendario. Ecco dunque 5 giocatori in gran forma al Fantacalcio. Chi di loro avete in rosa 5 calciatori in forma al Fantacalcio CAMBIASO (Juventus) - Il clic è ...