Conflitto di interessi | se è di sinistra l' editore non conta

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Solo oggi, a babbo morto, laammette che non è giusto far coincidere glidi un imprenditore che è purecon la libertà dei suoi giornali

Quasi ovunque è vietato accettare i regali , soprattutto se superano il valore di uno stipendio mensile come avviene in Ungheria. Ma è vietato anche ... (ilfattoquotidiano)

Quasi ovunque è vietato accettare i regali , soprattutto se superano il valore di uno stipendio mensile come avviene in Ungheria. Ma è vietato anche ... (ilfattoquotidiano)

Solo oggi, a babbo morto, la sinistra ammette che non è giusto far coincidere gli interessi di un imprenditore che è pure editore con la libertà dei ... (ilgiornale)

Nella puntata precedente di Terra amara in onda giovedì 25 gennaio, Betul, infuriata per il fatto che Zuleyha è stata scagionata, è minacciata da Abdulkadir, che la obbliga a continuare i piani per ...Solo oggi, a babbo morto, la sinistra ammette che non è giusto far coincidere gli interessi di un imprenditore che è pure editore con la libertà dei suoi giornali ...Il 14 giugno del 1800 nella piana della Fraschetta — area geografica del territorio di Alessandria — si era consumata la Battaglia di Marengo, storico conflitto che aveva ... correda di interessanti ...