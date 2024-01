Confindustria | sfida per il vertice | Orsini e Garrone in pole position

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gennaio 2024 – La corsa per la guida di, ripartita in maniera sotterranea subito dopo le feste, entrerà nel vivo ufficialmente giovedì primo febbraio, quando il consiglio generale di Viale dell’Astronomia provvederà a indicare per sorteggio i nomi dei tre saggi che comporranno la Commissione cosiddetta di designazione. Le candidature Spetterà a quest’ultima il compito di "ascoltare" territori e categorie e individuare fino a un massimo di tre candidature, alle quali potranno aggiungersi anche le autocandidature, a condizione che siano sottoscritte da almeno il 10% dei voti del consiglio generale composto da 183 membri: si tratta di raccogliere circa 20 firme tra i grandi elettori. E evidente, però, che i giochi sono già in corso e che hanno avuto una prima accelerata nel mese di dicembre e che ne stanno avendo un’altra in queste settimane. La ...