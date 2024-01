Concordato preventivo biennale 2024 al via | chi potrà beneficiarne

(Di giovedì 25 gennaio 2024) (Adnkronos) – Arriva nuovo ilcon il fisco per autonomi e piccole imprese, una platea di circa 4,1 milioni di contribuenti. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libero definitivo al decreto legislativo sull’accertamento, recependo una delle richieste principali delle commissioni Bilancio e Finanze delle Camere: l’estensione della misura a tutti i soggetti Isa. Il, accogliendo un parere dei parlamentari, non sarà riservato solo ai contribuenti virtuosi sulla base delle ‘pagelle fiscali’ Isa con voto uguale o superiore a 8, ma sarà esteso anche a chi sta sotto tale soglia, ovvero il 55% del totale dei circa 2,4 milioni di soggetti Isa. Potranno accedere alanche 1,7 milioni circa di contribuenti con regime forfettario con flat tax al 15%. La ...

