Concordato per 4 milioni di partite Iva | più tempo per aderire

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “Ilpreventivo biennale interessa un numero cospicuo di contribuenti, oltre 4”. Lo ha detto il viceministro dell’economia Maurizio Leo illustrando in conferenza stampa il decreto legislativo approvato in via definitiva dal cdm. “Nel mondo delleIva ci sono due categorie, i soggetti Isa che sono circa 2,42e il mondo dei forfettari (1,7 mln): a questi verrà fatta una proposta dall’amministrazione finanziaria”, ha detto Leo, sottolineando che nel decreto legislativo “abbiamo allungato – su richiesta delle commissioni parlamentari – i tempi per il contribuente, che potràentro il 15 ottobre in modo da mettere i contribuenti in condizioni di uscire gradualmente dal mondo della non correttezza nei rapporti tributari”. “Lo dobbiamo fare gradualmente perché abbiamo ...