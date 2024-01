Concordato e regole per gli influencer | Consiglio dei ministri in corso

Luigi Marattin (Italia Viva), componente commissione Bilancio della Camera: «Sul concordato preventivo siamo favorevoli. È un’opportunità che per il 5% dipende dalle regole che lo governano e per il ...Novità per il concordato preventivo tra Partite IVA e Fisco, bloccando le tasse per due anni: si estende la soglia di ammissione al beneficio.È considerato uno dei tasselli fondamentali della riforma fiscale del governo Meloni: il concordato biennale preventivo. Un patto tra le Partite Iva e il Fisco che permetterà, per ...