Conad richiama diversi cornetti | possibile presenza di un corpo estraneo nel prodotto

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il dolce per eccellenza della tradizione italiana, il cornetto, si trova al centro di una controversia culinaria che ha portato alla decisione di ritirarelotti da una nota catena di supermercati. In particolare,, una delle più grandi catene di supermercati italiane, ha annunciato il richiamo precauzionale di quattro lotti di, tutti a marchio, a causa della segnalazione didi materialesulla superficie del. Ma quali sono i prodotti ritirati?Leggi anche: Arriva la ‘prestazione universale per gli anziani’: mille euro in più per loro Quali sono i prodotti ritirati I prodotti sono i seguenti:classici, in confezioni da 240 grammi (codice EAN ...