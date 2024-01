Con il numero 19 il…Napoli…

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 25 gennaio 2024) E’ stato pubblicato il rapporto della Football Money League e il Napoli è al diciannovesimo posto per fatturato per quanto riguarda i club d’Europa. L’anno precedente il club di De Laurentiis non era nemmeno tra i primi trenta. In una sola stagione il fatturato è quasi raddoppiato passando da 157 milioni (il dato più basso del quinquennio) a 268 milioni di euro. Il Napoli è una delle tre new entry. Le altre due sono l’Eintracht Francoforte sedicesimo e il Marsiglia ventesimo. cIn testa alla classifica c’è il Real Madrid. Alcuni dati (non solo del Napoli) In tutta Europa crescono i ricavi commerciali e quelli delle partite: – La 27ª edizione della Football Money League individua i 20 club calcistici che hanno generato i maggiori ricavi a livello globale per la stagione 2022/23 – I club della Money League 2024 hanno registrato un fatturato record di 10,5 miliardi di euro. Con ...